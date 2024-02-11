Мбаппе впервые за шесть лет остался в запасе на матч Лиги 1 в составе ПСЖ
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- © Marcio Machado/Eurasia Sport Images
Француз впервые с сезона-2017/18 остался в запасе и не вышел на поле в матче чемпионата. Он в третий раз за всё время выступлений за парижский клуб не появился на поле, попав в заявку на игру.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт на €160 млн.