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Мбаппе впервые за шесть лет остался в запасе на матч Лиги 1 в составе ПСЖ

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Нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (3:1).
Мбаппе впервые за шесть лет остался в запасе на матч Лиги 1 в составе ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Француз впервые с сезона-2017/18 остался в запасе и не вышел на поле в матче чемпионата. Он в третий раз за всё время выступлений за парижский клуб не появился на поле, попав в заявку на игру.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт на €160 млн.

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