El Chiringuito TV: ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт на €160 млн

«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе на два года.

Как сообщает El Chiringuito TV, у Мбаппе есть предложение от «парижан» о продлении контракта на два сезона по €80 млн за каждый.

Отмечается, что футболист всё ещё хочет перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи дал краткий комментарий относительно будущего Мбаппе.