Игрок «Зенита» Артур назвал судейство главной разницей футбола в России и Бразилии

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Артур назвал главную разницу футбола в России и Бразилии.

«Главная разница в том, что в России футбол очень контактен. И не каждое нарушение фиксируется судьёй», — приводит слова Артура «Матч ТВ».

Полузащитник заявил, что такое судейство добавляет накала и градуса борьбы в играх.

«Первые матчи будут непростыми, когда ещё не до конца понятен ритм и уровень соперников. Я привыкаю, адаптируюсь, всё, на мой взгляд, идёт в хорошем темпе», — сказал он.

26-летний бразилец сыграл свой первый матч за петербургскую команду в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком», проведя на поле 70 минут и не отличившись результативными действиями.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Артур из-за проблемы со здоровьем не смог сыграть ярко со «Спартаком».