Семак: Артур из-за проблемы со здоровьем не смог сыграть ярко со «Спартаком»
«Артур сыграл не так ярко, как может. У него были проблемы со здоровьем, поэтому пропустил несколько дней, плюс адаптация. Ему нужно привыкнуть эмоционально. Это не лучший его матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Матч ТВ».
Бронзовый призёр чемпионата Европы выразил надежду, что в следующем матче латиноамериканец «сможет показать хорошую игру».
Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. Артур вышел в стартовом составе и провёл на поле 70 минут.
Ранее сообщалось, что Угальде признан лучшим игроком матча 19‑го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».