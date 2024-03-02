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Семак: Артур из-за проблемы со здоровьем не смог сыграть ярко со «Спартаком»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что бразильский нападающий Артур не смог сыграть с московским «Спартаком» в полную силу в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

«Артур сыграл не так ярко, как может. У него были проблемы со здоровьем, поэтому пропустил несколько дней, плюс адаптация. Ему нужно привыкнуть эмоционально. Это не лучший его матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Матч ТВ».

Бронзовый призёр чемпионата Европы выразил надежду, что в следующем матче латиноамериканец «сможет показать хорошую игру».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. Артур вышел в стартовом составе и провёл на поле 70 минут.

Ранее сообщалось, что Угальде признан лучшим игроком матча 19‑го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

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