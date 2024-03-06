«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл ПСЖ и вылетел из Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходила на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:2.

В составе гостей дубль оформил французский нападающий Килиан Мбаппе.

У хозяев единственный гол на счету Микеля Мерино.

Российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян пропустил игру из-за травмы.

По итогам двух игр «Реал Сосьедад» проиграл (1:4) и вылетел из Лиги чемпионов. ПСЖ вышел в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» обыграла римский «Лацио» и прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.