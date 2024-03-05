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Слуцкий: в Китае выполняют твои требования в отличие от российских футболистов

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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о работе в Китае.
Слуцкий: в Китае выполняют твои требования в отличие от российских футболистов
  • РИА Новости

«Всё прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются и выполняют твои требования в отличие от некоторых российских игроков», — заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Тренер возглавил китайскую команду в декабре 2023 года. Под руководством 52-летнего россиянина «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая и одержал победу над «Мэйчжоу» в стартовом матче чемпионата.

Ранее Слуцкий высказался о победе «Шанхай Шэньхуа» в Суперкубке Китая.

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