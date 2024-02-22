Неожиданные развязки: «Наполи» ушёл от поражения в матче с «Барселоной», «Порту» вырвал победу у «Арсенала»

«Наполи» дома сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1, а оба мяча были забиты во втором тайме. На точный удар Роберта Левандовски хозяева ответили голом Виктора Осимхена. В свою очередь, «Порту» на своём поле сенсационно взял верх над «Арсеналом». На 94-й минуте Вендерсон Галено неотразимо выстрелил из-за пределов штрафной и положил конец победной серии лондонцев, которая длилась 33 дня.

Спасение «Наполи»

Противостояние «Наполи» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов обещало стать одним из самых интригующих, пусть к числу фаворитов первенства никто из них явно не относился. Более того, к концу февраля действующий чемпион Италии и бессменный гранд испанского футбола подошли в крайне тяжёлом состоянии. Причём особенно «отличились» неаполитанцы. Мало того что они расположились лишь на десятой позиции в Серии А, но и сменили наставника за несколько дней до старта плей-офф. И если приход Вальтера Маццарри на смену Лучано Спаллетти вызвал серьёзные вопросы, то приглашение Франческо Кальцоны и вовсе многих шокировало. Ведь ранее 55-летний не только ни разу не занимал должность главного тренера в клубе, но и был вынужден совмещать сразу два поста, ведь в этот же момент руководил сборной Словакии.

Во многом благодаря крайне странному решению руководства «Наполи» шансы «Барселоны» на выход в 1/4 финала стали восприниматься значительно выше, чем пару недель назад. В стороне остались как разговоры о кризисе каталонцев, так и скорый уход Хави с поста главного тренера, вызвавший огромный резонанс. Как сообщил Diario Sport, уверенности в себе прибавилось и у самих спортсменов, возмущённых решением некоторых списать их со счетов.

И на фоне «Наполи» заявления футболистов «Барселоны» казались не такими уж беспочвенными. На старте матча каталонцы действительно выглядели лучше: здорово накрывали прессингом, отлично защищались и периодически находили бреши в обороне соперника. В одном из эпизодов на ударную позицию вырвался самый молодой участник плей-офф ЛЧ в истории, Ламин Ямал (16 лет 223 дня), но Алекс Мерет легко справился с дальним выстрелом, а в другом свои проблемы с реализацией вновь продемонстрировал Роберт Левандовски. Поляк здорово открылся на границе вратарской, но пробил слабо и неточно.

И пусть ближе к перерыву хозяева стали действовать чуть активнее и даже сравнялись с гостями по проценту владения, на их фоне они смотрелись неубедительно. Да, у самой «Барселоны» не было 100%-ных моментов, но она хотя бы нанесла семь ударов по воротам, сразу три из которых пришлись в створ. «Наполи» же недавно восстановившегося от травмы Марка-Андре тер Штегена так и не побеспокоил, хотя Хвича Кварацхелия несколько раз был близок к этому. Чего не скажешь о Викторе Осимхене. Он явно не до конца отошёл от мышечного повреждения и пребывал не в лучшей форме.

После перерыва «Барселона» вновь вернула себе инициативу и продолжила давить. И если Илкай Гюндоган своими шансами не воспользовался, то Левандовски наконец напомнил, почему ещё четыре года назад считался главным претендентом на «Золотой мяч». Поляк вновь освободился от опеки в штрафной, откликнулся на пас Педри и неотразимо пробил низом. И стал самым возрастным автором гола каталонцев в ЛЧ.

Кальцона решил немного оживить свою команду, но к неожиданности многих убрал не Осимхена, а Кварацхелию. Вместе с грузинским вингером отдыхать отправился Йенс Каюсте, а их места заняли Йеспер Линдстрём и Хамед Траоре. И в какой-то мере наставник оказался прав. Ведь именно оставленный им на поле нигериец эффектно обработал передачу Андре Замбо Ангисса, развернулся и оставил не у дел тер Штегена. И сразу после этого сам пошёл на лавку.

В отсутствие Осимхена неаполитанцы даже не предприняли попыток вырвать победу. Брошенные в бой Джованни Симеоне и Джакомо Распадори ничем интересным не запомнились, а в концовке хозяева чуть было не упустили и ничью. На последних секундах Гюндоган имел отличную возможность подпортить настроение местным болельщикам, но не попал в нижний угол ударом издали. «Барселона» и «Наполи» забили по разу и отложили выяснение отношений на ответку.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен

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Чудо-гол Галено

В свою очередь, в успехе «Арсенала» в двухматчевом противостоянии с «Порту» мало кто сомневался. И это несмотря на то, что в последний раз «канониры» преодолевали первый раунд плей-офф Лиги чемпионов в 2010 году, после чего восемь раз подряд спотыкались на первой же стадии. Чего не скажешь о «драконах», хоть и иногда, но всё же проходивших дальше. Например, три года назад они сенсационно сокрушили «Ювентус» в 1/8 финала, а в 2019-м справились с «Ромой».

Однако Микеля Артету эта статистика ничуть не волновала. Как признавал специалист, у некоторых его подопечных практически нет опыта выступления на таких этапах еврокубка, а сам он ранее не выводил команду в четвертьфинал ЛЧ. Но заверил, что в нынешней ситуации прошлое не имеет значения, и выразил уверенность в способности лондонцев прервать неудачную серию. А в ней никто и не сомневался. Ведь в последних пяти встречах «пушкари» выглядели феноменально и одержали победы с общим счётом 21:2.

Однако начало матча получилось для «Арсенала» крайне непростым. Да, гости почти беспрерывно контролировали мяч, но создать что-либо опасное у ворот Диогу Кошты не получалось. Зато сами чуть было не оказались в роли догоняющих. Великолепный момент упустил Эванилсон. Бразилец откликнулся на прострел Франсишку Консейсау с фланга и дважды подряд пробил с близкого расстояния. Но первый раз угодил в штангу, а спустя доли секунды не попал в створ.

Таким образом, по истечении 30 минут в активе «Арсенала» не значилось ни одного выстрела в сторону ворот, в то время как «Порту» наработал уже на 0,93 ожидаемого гола (xG). И хотя до перерыва гости всё же провели несколько неплохих атак, а Вильям Салиба чуть было не забил после розыгрыша углового, Артета вряд ли был доволен подопечными. Ведь взломать массированную оборону оппонентов им явно не удавалось.

Второй тайм выдался ещё менее событийным, чем первый. «Арсенал» продолжал биться о защиту «Порту», но дальше продвинуться не мог. За 45 минут нападение лондонцев отметилось лишь тремя ударами в сторону ворот, но до Кошты ни один из них не дошёл. Более того, два последних были нанесены уже в компенсированное время. Но если Габриэл Магальянс и Мартин Эдегор не преуспели, то Вендерсон Галено сотворил невероятное.

На 94-й минуте бразильский вингер получил мяч на излюбленном левом фланге, сместился в центр и ко всеобщей неожиданности нанёс удар аккурат в дальний верхний угол. Сместившийся к ближней штанге Давид Райя в отчаянном прыжке попытался спасти свою команду, но оказался бессилен. «Порту» сенсационно обыграл «Арсенал» на своём поле и до предела закрутил интригу в противостоянии.