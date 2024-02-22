Левандовски стал самым возрастным бомбардиром «Барселоны» в плей-офф ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски побил рекорд Лионеля Месси в плей-офф Лиги чемпионов.

Форвард забил мяч на 60-й минуте встречи в первом матче 1/8 финала с «Наполи» (1:1).

Левандовски оформил гол в возрасте 35 лет и 184 дней, превзойдя рекорд Лионеля Месси —экс-капитан каталонцев отличился в марте 2021 года, когда ему было 33 года и 259 дней.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 33 матчах «сине-гранатовых», забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее португальский «Порту» обыграл английский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.