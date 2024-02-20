BBC: о переходе Мбаппе в «Реал» могут объявить, когда матч ПСЖ с мадридцами станет невозможным
- AP
- © Matthieu Mirville
По информации BBC, игрок заключит с мадридским клубом пятилетний контракт. Его зарплата составит €15 млн за сезон, а подписной бонус в размере €150 млн растянут на пять лет.
Отмечается, что стороны объявят о подписании соглашения после того, как встреча между ПСЖ и «Реалом» в Лиге чемпионов станет невозможной.
Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее Александр Мостовой заявил, что Мбаппе забил бы в «Спартаке» 30 голов за сезон и сделал клуб чемпионом.