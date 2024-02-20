Мостовой считает, что Мбаппе забил бы в «Спартаке» 30 голов за сезон и сделал клуб чемпионом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, что дал бы нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе красно-белым в случае перехода в клуб.

«Конечно, он забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и красно-белые стали бы чемпионами. У нас лучшими бомбардирами становятся с 15 голами», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По информации Marca, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029 года. Игрок перейдёт в клуб летом 2024-го. В СМИ сообщалось, что футболист обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет зарегистрировать празднование голов в качестве товарного знака.