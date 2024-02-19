Мбаппе хочет зарегистрировать празднование голов в качестве товарного знака

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет зарегистрировать свою фамилию и празднование голов в качестве нового товарного знака,

Ходатайство было подано 8 февраля парижской юридической фирмой, сообщается на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

По информации Marca, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года. Игрок перейдёт в клуб летом 2024-го. В СМИ сообщалось, что футболист обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.

«Реал» предложит французу десятый игровой номер, под которым сейчас выступает Лука Модрич.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пошутил, что Мбаппе перейдёт в «Атлетико».