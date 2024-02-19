Мбаппе хочет зарегистрировать празднование голов в качестве товарного знака
- AP
- © Martin Meissner
Ходатайство было подано 8 февраля парижской юридической фирмой, сообщается на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
По информации Marca, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года. Игрок перейдёт в клуб летом 2024-го. В СМИ сообщалось, что футболист обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.
«Реал» предложит французу десятый игровой номер, под которым сейчас выступает Лука Модрич.
Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пошутил, что Мбаппе перейдёт в «Атлетико».