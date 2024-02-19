Мэр Мадрида пошутил, что Мбаппе перейдёт в «Атлетико»
- AP
- © Matthieu Mirville
«Спрашивал ли я Флорентино Переса о Мбаппе? Я уже сказал ему, что он переходит в «Атлетико». Он сказал мне, что это его не удивит», — цитирует Альмейду аккаунт Universal Madrid в Х.
По информации Marca, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года. Игрок перейдёт в клуб летом 2024-го. В СМИ сообщалось, что футболист обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.
«Реал» предложит французу десятый игровой номер, под которым сейчас выступает Лука Модрич.
Ранее сообщалось, что Мбаппе и «Реал» ещё не подписали трудовое соглашение.