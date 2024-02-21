Гол в концовке и спорный пенальти: «Интер» дожал «Атлетико», ПСВ сыграл вничью с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Интер» на своём поле сломил сопротивление «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Главным героем встречи стал Марко Арнаутович, сменивший в перерыве получившего травму Маркуса Тюрама. В начале второго тайма австриец упустил пару возможностей забить, но на 79-й минуте сработал на добивании и принёс победу итальянской команде. В свою очередь, ПСВ дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией». На гол бывшего игрока хозяев Дониэлла Малена подопечные Петера Боса ответили точным ударом Люка де Йонга со спорного пенальти, назначенного за фол Матса Хуммельса.

Реабилитация Арнаутовича

Противостояние «Интера» и «Атлетико» можно было считать одним из самых интересных в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. И не только потому, что Диего Симеоне предстояло впервые вывести главную команду в своей тренерской карьере против коллектива, в котором он провёл три года и выиграл чуть ли не самый престижный международный трофей в качестве футболиста. И миланцам, и мадридцам было что доказывать, а назвать фаворита было крайне сложно. Пусть на бумаге всё и выглядело довольно однозначно.

Если отбросить былые заслуги, то на стадионе Джузеппе Меацца предстояло сойтись действующему финалисту ЛЧ и команде, год назад даже не квалифицировавшейся в плей-офф. Тогда «матрасники» крупно провалились и заняли лишь четвёртое место в группе с «Байером», «Порту» и «Брюгге», в то время как нерадзурри преодолели три стадии. Правда, в контексте того успеха нельзя было учитывать ряд нюансов, главным из которых был крайне удачный жребий. Так, «Интер» чудесным образом сумел избегать встреч с топами вплоть до решающего раунда, где и уступил «Манчестер Сити».

Частично из-за этого «Интер» и мог считаться фаворитом первого матча с «Атлетико», но были и другие причины. Например, победная серия подопечных Симоне Индзаги из восьми встреч во всех турнирах, а также явные проблемы у банды Симеоне. В последних пяти играх та взяла верх лишь дважды, да и то над скромными «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмасом». Зато последнему отгрузила пять безответных мячей.

В Милане же на такое рассчитывать не приходилось, ведь перед друг другом предстали два очень организованных, системных коллектива. Первый тайм вышел предельно закрытым, а за первые полчаса оппоненты наработали на 0,08 ожидаемого гола (xG) каждый. Гости грамотно перекрывали все зоны и не давали разгуляться форвардам нераздурри, но и сами почти ничего не создавали впереди. Антуан Гризманн был выключен из игры, а забеги Самуэла Лино по левой бровке не приводили ни к чему серьёзному.

Лишь под конец половины «Интер» всё же начал находить свободные зоны в плотной обороне «Атлетико». Сначала из пределов штрафной пробил Лаутаро Мартинес, а потом издали «выстрелил» Маркус Тюрам. И если в первом случае защитникам удалось заблокировать попытку, то во втором выручил Ян Облак. Тем обиднее, что в самой концовке француз дёрнул мышцы и после перерыва уже не вышел, уступив место Марко Арнаутовичу. Симеоне же ответил на это заменой Хосе Марии Хименеса на Стефана Савича — судя по всему, тоже вынужденной.

И по ходу второго тайма у фанатов нерадзурри был повод выказать своё недовольство действиями австрийца. В первые 18 минут у Арнаутовича было два хороших момента, но в обоих случаях он проявил себя не лучшим образом. Но если винить его за неточный удар с лёта вряд ли стоит, то его промах с нескольких метров после шикарной стенки с Мартинесом шокировал не только зрителей, но и его самого. Казалось, Марко осталось лишь развести мяч и Облака по разным углам, но тот промахнулся.

Однако «Интер» всё же был лучше, а после появления на поле Дензела Думфриса давление стало колоссальным. Хозяева предприняли настоящий штурм ворот соперника, но Облак поймал кураж. С разницей в две минуты словак сначала намертво взял мяч после мощнейшего удара головой Мартинеса, а потом не позволил тому же Лаутаро реализовать выход один на один. Но на добивание подоспел тот самый Арнаутович, реабилитировавшийся за два промаха в начале тайма. И пусть не без рикошета от защитника, но всё же открыл счёт.

К этому моменту Симеоне уже провёл все пять замен, убрав с поля как Сауля Ньигеса, так и почувствовавшего дискомфорт в правой ноге Гризманна. И именно вышедшие со скамейки футболисты могли спасти «Атлетико» от поражения. Анхель Корреа исполнил прицельную подачу во вратарскую, но Альваро Мората неточно пробил головой. «Интер» удержал победный счёт, впервые с 2021-го выиграл девять раз подряд и приблизился к выходу в четвертьфинал.

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората

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Спорный пенальти ПСВ и гол Малена «бывшим»

Что удивительно, шансы ПСВ на успех в первом матче с дортмундской «Боруссией» оценивались даже выше, чем у «Атлетико» в противостоянии с «Интером». И объяснить это чем-либо иным, кроме как преимуществом своего поля, было крайне сложно. Всё же за последние 17 лет красно-белые лишь дважды добирались до 1/8 финала Лиги чемпионов и один раз преодолевали данную стадию. В 2007-м они сенсационно расправились с «Арсеналом», а были биты лишь будущим финалистом — «Ливерпулем». Но если тогда цвета команды из Эйндховена защищали такие звёзды, как Патрик Клюйверт, Филипп Коку и Михаэл Рейзигер, то в этот раз состав был заметно слабее. Так, в тройку самых дорогостоящих исполнителей по версии Transfermarkt входили вингер Жоан Бакайоко, центральный хавбек Йоей Верман и форвард Ирвин Лосано, так и не сумевший раскрыться в «Наполи».

Быть может, букмекеров также смутили результаты дортмундцев в феврале. К этому моменту подопечные Эдина Терзича взяли верх лишь над «Фрайбургом» и поделили очки с «Хайденхаймом» и «Вольфсбургом», из-за чего заметно осложнили себе положение в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Мало того что отставание от идущего третьим «Штутгарта» достигло уже пяти очков, так ещё и «Лейпциг» наступал на пятки. Не стоило забывать и о травмах ряда исполнителей. Так, на поле «Филипс Арены» не могли выйти Карим Адейеми, Себастьян Аллер и Феликс Нмеча.

И ПСВ явно пытался воспользоваться проблемами соперника. В первом тайме подопечные Петера Боса старались на равных сражаться с более маститыми оппонентами и отвечали своей атакой на каждый их выпад. Но разница в классе всё же чувствовалась. Если за первые 45 минут голландцы семь раз били по воротам, но в створ попали лишь раз, то немцы трижды проверили бдительность Вальтера Бенитеса. И в одном из эпизодов вратарь всё же сплоховал. Бывших одноклубников огорчил Дониэлл Мален, здорово пробивший в верхний, но всё же ближний угол.

Однако ПСВ не упал духом и продолжил давить на защиту «Боруссии» и после перерыва. И довольно быстро добился своего. Главный арбитр Срджан Йованович углядел нарушение в действиях Матса Хуммельса и указал на точку. Хотя на повторе было видно, что сначала немец сыграл в мяч, а лишь потом зацепил ногу Малика Тилльмана. Но видеоассистент согласился с коллегой, а опытнейший Люк де Йонг хладнокровно реализовал пенальти.

И в оставшееся время соперники были очень далеки от гола. В общей сложности команды хоть и нанесли десять ударов за вторую половину, но суммарно наработали лишь на 0,69 xG (если не считать пенальти). И пусть ПСВ был активнее и гораздо чаще наведывался на треть поля противника, но ничем серьёзным не запомнился. «Боруссия» же предпочла лишний раз не рисковать и отложить всё самое главное на следующий матч. Благо его дортмундцы проведут на домашней арене «Сигнал Идуна Парк».