Хави: Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил потенциал вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции. Нам нужно будет быть с ним внимательнее», — приводит слова Хави Barca Times.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда, об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили. Отмечается, что сумма трансфера может составить €90—100 млн.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия оценил возможный трансфер Кварацхелии в «Барселону».