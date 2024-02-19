Кверквелия отреагировал на возможный переход Кварацхелии в «Барселону»
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«Я Хвичу очень люблю и уважаю. Желаю ему всего самого хорошего, не буду ничего говорить, чтобы не сглазить», — цитирует Кверквелию Metaratings.ru.
«Барселона» несколько раз связывалась с агентом Кварацхелии, об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили.
Отмечается, что сумма трансфера может составить €90—100 млн.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.