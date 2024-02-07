Президент «Наполи» заявил, что клуб предложил Кварацхелии продлить контракт
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«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Ответом было: не волнуйтесь, мы здесь счастливы, давайте поговорим в конце сезона», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Лаурентис высказался об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера.