RT в Telegram
Подпишись

Президент «Сантоса» заявил, что клуб хочет вернуть Неймара

Короткая ссылка
Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра высказался о возможном возвращении Неймара.
Президент «Сантоса» заявил, что клуб хочет вернуть Неймара
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro Vilela

«У Неймара двухлетний контракт с «Аль‑Хилялем». В разговоре с футболистом я понял, что продление договора возможно. Мы разрабатываем проект его возвращения. Это зависит не только от «Сантоса», но и от воли игрока», — приводит слова президента Globo Esporte.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящий момент он восстанавливается после травмы.

Ранее Неймар начал курс реабилитационных тренировок на базе «Аль-Хиляля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить