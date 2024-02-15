Неймар начал курс реабилитационных тренировок на базе «Аль-Хиляля»

Бразильский футболист Неймар приступил к курсу восстановительных тренировок на базе «Аль-Хиляля» после операции.

Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Отмечается, что футболист занимается по индивидуальной программе с тренером по физподготовке в тренажерном зале.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящий момент он восстанавливается от травмы.

Ранее президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о разговоре с Неймаром по поводу возможного возвращения в клуб.