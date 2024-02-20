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Гризманн — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: я буду счастлив сыграть против него

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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мбаппе будет хорошо принят в Испании, и я буду счастлив сыграть против него в дерби», — приводит слова Мбаппе аккаунт Universal Madrid.

По информации Marca, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029 года. Игрок перейдёт в клуб летом 2024-го. В СМИ сообщалось, что футболист обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет зарегистрировать празднование голов в качестве товарного знака.

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