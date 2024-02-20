В «Баварии» не исключили возможность увольнения Тухеля с поста тренера

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера Томаса Тухеля.

По информации Bild, Дризен словом «посмотрим» ответил на вопрос болельщика о том, останется ли Тухель на посту главного тренера мюнхенского клуба.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Уле Гуннар Сульшер может стать временным главным тренером «Баварии». Это может произойти в случае увольнения Тухеля по ходу сезона.

В текущем сезоне «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. У идущего на первом «Байера» 58 очков.

Ранее Сульшер заявил, что подписание Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой.