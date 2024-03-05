Фанаты «Лацио» скандировали фашистские кричалки перед матчем с «Баварией»
- AP
На видео, опубликованном на сайте итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, видно, как порядка 100 фанатов римского клуба пели песни о Бенито Муссолини, лидере Национальной фашистской партии, возглавлявшем Италию как премьер-министр в 1922—1943 годах, в пивном ресторане «Хофбройхаус» в Мюнхене.
«Хофбройхаус» известен тем, что в этом месте в феврале 1920 года прошло собрание, на котором диктатор нацистской Германии Адольф Гитлер выступил с предложением переименовать Немецкую рабочую партию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а также объявил программу «25 пунктов».
Встреча между «Лацио» и «Баварией» состоится 5 марта. Игра пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнётся в 23:00 по московскому времени.
Ранее «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.