Фанаты «Лацио» скандировали фашистские кричалки перед матчем с «Баварией»

Болельщики римского «Лацио» скандировали фашистские кричалки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

На видео, опубликованном на сайте итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, видно, как порядка 100 фанатов римского клуба пели песни о Бенито Муссолини, лидере Национальной фашистской партии, возглавлявшем Италию как премьер-министр в 1922—1943 годах, в пивном ресторане «Хофбройхаус» в Мюнхене.

«Хофбройхаус» известен тем, что в этом месте в феврале 1920 года прошло собрание, на котором диктатор нацистской Германии Адольф Гитлер выступил с предложением переименовать Немецкую рабочую партию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а также объявил программу «25 пунктов».

Встреча между «Лацио» и «Баварией» состоится 5 марта. Игра пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Ранее «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.