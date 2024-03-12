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Sky Sports: жеребьёвку Лиги чемпионов в новом сезоне будет проводить компьютер

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Жеребьёвку участников нового формата Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 будет проводить компьютер.
Sky Sports: жеребьёвку Лиги чемпионов в новом сезоне будет проводить компьютер
  • © Пресс-служба УЕФА

Шары с названиями клубов вытащат вручную, а компьютер подберёт соперников для команд. В таком виде жеребьёвка займёт порядка 30 минут вместо трёх-четырёх часов, сообщает Sky Sports.

Со следующего сезона будет использоваться швейцарская система, согласно которой 36 клубов будут находиться в одной турнирной таблице.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

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