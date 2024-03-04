В УЕФА разъяснили новый формат Лиги чемпионов на следующий сезон
В Лиге чемпионов будет использоваться швейцарская система со следующего сезона
Как сообщается на сайте УЕФА, со следующего сезона количество участников Лиги чемпионов будет использоваться швейцарская система, согласно которой 36 клубов будут находиться в одной турнирной таблице.
Каждая команда проведёт восемь матчей, по четыре дома и в гостях.
Первые восемь клубов автоматически попадут в плей-офф, а команды, занявшие с девятого по 24-е место, разыграют ещё восемь путёвок в следующую стадию турнира.
Ранее сообщалось, что УЕФА не станет менять формат ЛЧ из-за возможного запуска Суперлиги.