В УЕФА разъяснили новый формат Лиги чемпионов на следующий сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

Как сообщается на сайте УЕФА, со следующего сезона количество участников Лиги чемпионов будет использоваться швейцарская система, согласно которой 36 клубов будут находиться в одной турнирной таблице.

Каждая команда проведёт восемь матчей, по четыре дома и в гостях.

Первые восемь клубов автоматически попадут в плей-офф, а команды, занявшие с девятого по 24-е место, разыграют ещё восемь путёвок в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что УЕФА не станет менять формат ЛЧ из-за возможного запуска Суперлиги.