RMC Sport: УЕФА не станет менять формат ЛЧ из-за возможного запуска Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует отказываться от нового формата Лиги чемпионов из-за потенциального запуска проекта Суперлиги.

Последнее слово по всем ключевым решениям должно оставаться за клубами, сообщает RMC Sport со ссылкой на источник.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

В мае 2022 года на сайте УЕФА был утверждён новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, с сезона-2024/25 в турнирах будут участвовать по 36 команд.

Ранее «Ливерпуль» выступил с заявлением, в котором отказался от участия в проекте Суперлиги.