Иньеста: если Хави решил покинуть «Барселону», то это только ради клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал уход главного тренера каталонской команды Хави Эрнандеса в конце сезона.

«Я страдаю вместе с ним, как болельщик и как друг, потому что я знаю, как сильно он хотел тренировать «Барсу» и как сильно он переживает о клубе. Очевидно, что если он решил уйти в отставку, то это только ради «Барсы», — приводит слова Иньесты AS.

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны».