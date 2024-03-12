Иньеста: если Хави решил покинуть «Барселону», то это только ради клуба
«Я страдаю вместе с ним, как болельщик и как друг, потому что я знаю, как сильно он хотел тренировать «Барсу» и как сильно он переживает о клубе. Очевидно, что если он решил уйти в отставку, то это только ради «Барсы», — приводит слова Иньесты AS.
Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
Ранее Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны».