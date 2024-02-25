Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«Это правильное решение как для меня, так и для «Барсы». Благодарю наших болельщиков за поддержку, но это нужно было сделать. Сейчас команда показывает огромную мотивацию», — цитирует тренера Barca Times в соцсетях.

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Хетафе» и сократила отставание от «Реала» до пяти очков.