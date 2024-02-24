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«Барселона» разгромила «Хетафе» и сократила отставание от «Реала» до пяти очков

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«Барселона» одержала разгромную победу над «Хетафе» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» разгромила «Хетафе» и сократила отставание от «Реала» до пяти очков
  • AP
  • © Joan Monfort

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе каталонской команды отличились Рафинья (20-я минута), Жоау Феликс (53-я), Френки де Йонг (61-я) и Фермин Лопес Мартин (90 + 1). 

«Барселона» расположилась на втором месте в таблице Ла Лиги с 57 очками и отставанием от «Реала» в пять очков. «Хетафе» занимает десятую строчку с 32 очками.

Ранее российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян избежал серьёзной травмы.

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