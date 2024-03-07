С запасом и без: «Манчестер Сити» вновь преподал урок «Копенгагену», «Реал» с трудом отбился от «Лейпцига» в ЛЧ

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Лейпцигом», но всё равно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти провели не лучший матч и позволили сопернику нанести 21 удар по своим воротам, однако добились нужного результата благодаря точному удару Винисиуса. В свою очередь, «Манчестер Сити» второй раз подряд взял верх над «Копенгагеном» со счётом 3:1, а Эрлинг Холанд стал автором третьего гола и поднялся на первое место в гонке бомбардиров турнира.

Давление «Лейпцига» и стойкость «Реала»

Ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» предшествовал ряд событий, способных оказать прямое влияние на настрой «Реала». С одной стороны, в день игры королевскому клубу исполнилось 122 года, что должно было дополнительно мотивировать футболистов одержать убедительную победу и в четвёртый раз подряд преодолеть барьер первого раунда плей-офф. С другой, мадридцы вряд ли успели отойти от шока, испытанного в противостоянии национального первенства с «Валенсией», когда в концовке им не только не засчитали забитый мяч, но и удалили их лидера Джуда Беллингема. А вдогонку ещё и влепили дисквалификацию на две встречи. Негативно повлиять на психологическое состояние коллектива могли и появившиеся в СМИ обвинения в адрес Карло Анчелотти. Из-за махинаций с налогами прокуратура Испании запросила для главного тренера «бланкос» четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Кроме того, смешанные чувства мог испытывать и голкипер «Реала» Андрей Лунин. На протяжении полугода он довольно неплохо исполнял роль первого номера, но в конце марта его пребывание в основе грозило закончиться. Как сообщила за несколько часов до стартового свистка Marca, Тибо Куртуа практически завершил восстановление после разрыва крестообразной связки и его возвращение к полноценным тренировкам ожидается уже 27 марта.

Правда, в первом тайме работы у Лунина практически не было. «Лейпциг» старался активно прессинговать и иногда добивался своего, проводя набеги на ворота «Реала», но потревожить вратаря долгое время не получалось. Гол Беньямина Шешко после выхода один на один был не засчитан из-за офсайда, а Луи Опенда немного не хватило точности. Он здорово раскачал соперника и прошёл по левому полуфлангу, но закрутить мяч в дальний угол не сумел.

Мадридцы же явно играли вполсилы — ни активного прессинга, ни искромётных ответов на позиционные атаки оппонента. Но к этому не располагал и стартовый состав хозяев, где не нашлось места правому вингеру Родриго. Вместо него эту позицию был призван закрыть номинально центральный хавбек Федерико Вальверде, а пару форвардов фактически сформировали вышеупомянутый Беллингем и Винисиус, при первой же возможности смещавшийся на любимый левый край. Но разобраться с защитниками ему не удавалось. Хотя на этот раз среди них не было ни опытного Лукаса Клостермана, ни талантливого Мохамеда Симакана (первого — из-за травмы, второго — из-за дисквалификации).

Под конец тайма «Лейпциг» оживился и всё же заставил понервничать как Лунина, так и заполнивших «Сантьяго Бернабеу» болельщиков. Сначала первый удар в створ нанёс Хави Симонс, а потом с лёта очень опасно пробил Опенда. «Реал» же отвечать на это не стал и спокойно дождался перерыва. И хотя преимущество «бланкос» составляло всего один гол, пока в следующий раунд выходили именно они.

Тем не менее выступление «Реала» в первом тайме не устраивало Анчелотти, и уже в перерыве он заменил Эдуардо Камавингу на Родриго. Поначалу эта перестановка не приносила плодов: «Лейпциг» по-прежнему владел инициативой и был ближе к успеху. Но после часа игры соотношение сил начало меняться. У мадридцев всё чаще стали проходить их фирменные прорывы по бровкам, да и обновлённая полузащита включилась в полную силу. Опустившийся в среднюю линию Вальверде неутомимо бороздил правый полуфланг, а Тони Кроос стал всё чаще подниматься вверх.

Но забил «Реал» не после позиционки, а после разящего контрвыпада, который возглавили Беллингем и Винисиус. И главным творцом этого гола стал именно англичанин, сначала добежавший практически до штрафной противника, а потом отдавший пас внутрь неё. Бразилец неотразимо пробил в ближний верхний угол и упрочил превосходство сливочных.

К чести «Лейпцига», их дух это не сломило. Подопечные Марко Розе рванули вперёд и уже спустя три минуты оформили ответный гол — после углового отличился Вилли Орбан. И это заставило «быков» ещё больше поверить в себя и обрушить шквал атак на ворота Лунина. Под таким давлением «Реал» пребывал немало времени, а хотя бы немного перевести игру на чужую половину ему помогло появление на поле даже не Луки Модрича, а Хоселу. Габаритный испанец принялся цепляться за верховые передачи и дарить своему коллективу дополнительные владения, а в одном из эпизодов даже мог забить, но толком не сумел обработать навес с фланга.

Однако шансы продлить встречу на дополнительные 30 минут у «Лейпцига» были. И самый явный из них представился Дани Ольмо, но в ключевых моментах в концовке он пару раз принял не лучшие решения. После скидки партнёра хавбек принял мяч на грудь и попытался перебросить Лунина, но угодил в перекладину и фактически подвёл черту под этим противостоянием. «Реал» провёл далеко не лучший матч, уступил как по попаданиям в створ (11-20), так и по ожидаемым голам (0,69-1,13), но всё же добился нужного ему результата и прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Футболист «Лейпцига» Дани Ольмо

Gettyimages.ru

© Quality Sport Images / Contributor

Убойный старт «Сити» и характер «Копенгагена»

В свою очередь, в противостоянии «Манчестер Сити» и «Копенгагена» интрига полностью отсутствовала. Датская команда и так прыгнула выше головы, когда впервые с 2011 года вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Но на большее рассчитывать ей не приходилось. Поражение на своём поле со счётом 1:3 заставляло подопечных Якоба Неэструпа рисковать и всеми силами идти вперёд, оголяя тылы для молниеносных контрвыпадов «горожан». А завершить их было кому — например, Эрлингу Холанду и Филу Фодену, забившим девять мячей на двоих в трёх последних встречах.

Правда, Пеп Гвардиола решил дать передохнуть одному из своих бомбардиров и оставил Фодена на скамейке запасных, дав шанс проявить себя 20-летнему норвежцу Оскару Боббу. Однако начало стартовому спурту «Сити» положил не он, а Мануэль Аканджи, идеально сработавший на угловом. Швейцарец отклеился от защитников и элегантно пробил под перекладину. Творивший чудеса три недели назад Камиль Грабара на этот раз не спас, а четыре минуты спустя вообще допустил грубейший ляп в стиле Лориса Кариуса. Поляк не справился с не самым опасным ударом Хулиана Альвареса и срезал мяч в собственные ворота.

После этого матч можно было заканчивать. Но так посчитали не гости, а хозяева, которые так ослабили давление, что позволили сопернику не только создать несколько опасных моментов у ворот Эдерсона, но и даже сократить отставание. Мохамед Эльюнусси сам разогнал контрвыпад «Копенгагена», сам его и завершил, предварительно обыгравшись с партнёром. И восстановить статус-кво «горожане» сумели лишь в компенсированное время. Своё веское слово сказал великолепный Эрлинг Холанд, разобравшийся не только с тремя защитниками, но и с вратарём. Он сравнялся с лидирующими в гонке бомбардиров Гарри Кейном и Килианом Мбаппе, а также вышел на 19-ю позицию в таблице лучших голеадоров турнира за всю историю.

Но обойти другого легендарного форварда «Сити» в лице Серхио Агуэро ему не удалось. В перерыве хозяева успокоились и без особого энтузиазма провели вторую половину. И не только уступили датчанам по числу ударов по воротам (4-7), но даже ни разу не потревожили явно пребывавшего не в своей тарелке Грабару. Со скамейки за событиями на поле продолжали наблюдать Фоден, Кевин Де Брёйне и Бернарду Силва, в то время как проявить себя пытались юные Серхио Гомес, Мика Хэмилтон и Джейкоб Райт. Но особо ярких воспоминаний о себе они не оставили, в сумме лишь дважды пробив мимо створа.

«Копенгаген» же хотя и был чуть острее, но даже о камбэке в отдельно взятом матче помышлять не мог. Вернуть подобие интриги мог Магнус Маттссон, но чудеса реакции продемонстрировал Эдерсон, парировавший его выстрел в упор. На этом успехи гостей закончились. «Манчестер Сити» взял верх с общим счётом 6:2 и сделал очередной шаг к защите титула.