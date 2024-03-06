Relevo: «Барселона» связалась с Артетой

Руководство каталонской «Барселоны» вышло на диалог с главным тренером лондонского «Арсенала» Микелем Артетой.

Как сообщает Relevo, Жоан Лапорта и Деку высоко оценивают потенциал Артеты. Однако сделка по приглашению Микеля в стан сине-гранатовых считается очень сложной из-за контракта Артеты с «Арсеналом» до 2025 года.

Как сообщали СМИ, Артета является главным кандидатом на должность в «Барселоне» и по этой причине покинет «Арсенал» летом 2024 года.

Лондонский клуб по итогам 27 туров с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее «Арсенал» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ, забив шесть безответных мячей.