RT в Telegram
Подпишись

El Chiringuito: Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры насчёт неуплаты налогов

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не обеспокоен обвинениями прокуратуры насчёт неуплаты налогов.
El Chiringuito: Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры насчёт неуплаты налогов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает El Chiringuito, итальянского специалиста не беспокоят обвинения испанской прокуратуры в сокрытии €1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год. 

29 декабря «Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что специалист возглавлял команду с 2013 по 2015 год. Затем он вернулся в клуб в 2021-м.

Ранее Анчелотти заявил, что будущее Луки Модрича в «Реале» зависит от самого игрока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить