El Chiringuito: Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры насчёт неуплаты налогов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не обеспокоен обвинениями прокуратуры насчёт неуплаты налогов.

Как сообщает El Chiringuito, итальянского специалиста не беспокоят обвинения испанской прокуратуры в сокрытии €1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год.

29 декабря «Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что специалист возглавлял команду с 2013 по 2015 год. Затем он вернулся в клуб в 2021-м.

Ранее Анчелотти заявил, что будущее Луки Модрича в «Реале» зависит от самого игрока.