Чудо-выход Депая, сейвы Облака и блицкриг Санчо: «Атлетико» в серии пенальти победил «Интер», «Боруссия» выбила ПСВ

«Атлетико» на своём поле одержал победу над «Интером» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. На гол Федерико Димарко мадридцы ответили точными ударами Антуана Гризманна и Мемфиса Депая, причём последний сравнял счёт в двухматчевом противостоянии лишь в концовке. А в серии пенальти мадридцы сломили сопротивление миланцев благодаря двум сейвам Яна Облака. В параллельной встрече дортмундская «Боруссия» дома взяла верх над ПСВ. На третьей минуте Джейдон Санчо вывел хозяев вперёд, а на пятой компенсированной точку поставил Марко Ройс.

Камбэк «Атлетико»

Накануне определялись два последних участника четвертьфинала Лиги чемпионов. И наиболее любопытным выглядело противостояние «Атлетико» и «Интера». Подопечные Диего Симеоне провалили выезд в Милан и не только нанесли почти в три раза меньше ударов по воротам (7:19), но и по ожидаемым голам (xG) уступили с огромной разницей (0,62 — 2,3). Тем не менее, проиграли лишь с минимальным счётом и сохранили неплохие шансы на продолжение борьбы за трофей. Ведь на своём поле «матрасники» смотрелись поистине впечатляюще в этом сезоне, подтверждением чему были 18 побед из 20 возможных. Унести ноги с «Цивитас Метрополитано» сумели лишь «Хетафе» (3:3) и «Атлетик» (0:1).

Правда, «Интеру» было чем ответить. Ведь в 2024 году тот выиграл 14 раз подряд и практически снял все вопросы в сражении за скудетто, а дифирамбы ему пели не только бывшие звёзды, но и соперники. Так, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци называл команду Симоне Индзаги «машиной» и отдавал ей предпочтение в споре с звёздным коллективом Жозе Моуринью образца 2010 года, а защитник «Барселоны» Жоау Канселу ставил выше неё лишь «Манчестер Сити».

Но в первом тайме «Интер» не был похож на вторую по силе команду Европы. «Атлетико» владел инициативой и выглядел гораздо активнее, а уже на пятой минуте мог сравнять счёт по сумме двух матчей, но Ян Зоммер парировал удар Самуэла Лино в дальний угол. Правда, долго ждать ответа не пришлось. И если Дензел Думфрис с двух попыток не смог завершить один из контрвыпадов гостей, то Федерико Димарко преуспел. Великолепная многоходовая комбинация завершилась пасом Николо Бареллы в центр штрафной, где оказался не кто иной, как левый латераль нерадзурри.

«Интер» вышел вперёд на 33-й минуте, но в таком статусе пребывал недолго. Уже спустя две «Атлетико» восстановил статус-кво, а в роли завершителя выступил вернувший после травмы Антуан Гризманн. В первой встрече тот явно чувствовал себя неважно, а потом пропустил несколько недель из-за проблем с лодыжкой. Но в этот вечер был невероятно хорош и радостно воспользовался подарком от Бенжамена Павара. В попытке осуществить перехват французский защитник срезал мяч прямо в ноги соотечественнику, а тот «расстрелял» Зоммера. А будь чуть поудачливее, ещё до перерыва мог и оформить дубль.

Во втором тайме «Атлетико» продолжил давить. После прострела с фланга низом пробил Гризманн, с лёта удар нанёс Мората, но если в первом эпизоде спас Зоммер, то во втором мяч прошёл сильно выше перекладины. И хотя мадридцы поддерживали относительно высокую интенсивность и почти не покидали треть поля соперника, постепенно находить бреши в обороне им стало сложнее. Зато тылы начали частенько оголяться. И на 76-й минуте этим чуть было не воспользовался Маркус Тюрам, но «зарядил по воробьям».

К этому моменту Симеоне и Индзаги уже начали свою тактическую дуэль, принявшись активно ротировать состав. Но свою главную замену аргентинец произвёл незадолго до заключительного отрезка встречи. Мемфис Депай здорово вышел со скамейки и сходу принялся угрожать воротам Зоммера. Но если его первый удар сотряс штангу, то второй оказался разящим. И помог «Атлетико» выровнять положение. А уже в компенсированное время триумф Диего над Симоне мог закрепить Родриго Рикельме. Но промахнулся из убойнейшей позиции после шикарного паса вездесущего Гризманна.

В отличие от прошедшей накануне встречи «Арсенала» и «Порту», сегодняшние оппоненты и не думали отсиживаться в обороне, ожидая серии пенальти. Первую 15-минутку они провели буквально на одном дыхании и вполне могли склонить чашу весов в свою пользу. Исправиться за промах пытался Тюрам, а Депай чуть не оформил дубль, но шаткое равновесие удержалось.

После ухода с поля Гризманна «Интер» ненадолго завладел территориальным преимуществом, но воспользоваться им не смог, а в концовке второго экстра-тайма и вовсе мог пропустить. Но этого не случилось, а футболисты отправились готовиться к серии 11-метровых. А там свою веское слово сказал Облак, взявший верх в заочной дуэли у Зоммера. Швейцарец отразил один удар, а словенец — два. А надежды нерадзурри на повторение прошлогоднего успеха перечеркнул её лучший бомбардир — Лаутаро Мартинес, пробивший мимо. «Атлетико» сотворил мини-сенсацию и выбил из борьбы действующего финалиста Лиги чемпионов.

Футболисты «Интера» Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам

Gettyimages.ru

© David Ramos / Staff

Трудовая победа «Боруссии»

В параллельном матче выделить фаворита было заметно сложнее. Да, по именам «Боруссия» выглядела гораздо солиднее, но три недели назад это не помогло ей добиться успеха в гостях. Более того, на своём поле ПСВ смотрелся получше и вполне мог обеспечить себе комфортное преимущество перед поездкой в Дортмунд, если бы Жоан Бакайоко и Исмаэль Сайбари более бережно относились к своим моментам. На позитивный лад фанатов «шмелей» настраивали две победы подряд в национальном чемпионате, возвращение в строй Карима Адейеми и Никласа Зюле, а также прекрасная форма Джейдона Санчо. На выходных тот поразил ворота «Вердера» и впервые отличился за команду после возвращения.

И решил не останавливаться на достигнутом, уже на третьей минуте продлив свою результативную серию. Казалось, после не самой удачной подачи атака «Боруссии» захлебнулась, но подхвативший мяч у границы штрафной Санчо крайне неожиданно и точно пробил в ближний угол, застав врасплох Вальтера Бенитеса. И ознаменовал начало отрезка тотального доминирования дортмундцев. Впоследствии неплохие шансы имели Никлас Фюллькруг, Юлиан Брандт и Дониэлл Мален, но где-то спас голкипер, а где-то не хватило точности.

ПСВ переждал стартовый спурт «Боруссии» и ближе к середине второго тайма начал отвечать. Но если бывший хавбек «Спартака» Гуус Тиль и Сержиньо Дест лишь слегка размяли Грегора Кобеля, то Люк де Йонг бил с очень близкого расстояния. Правда, подача на него вышла не самой удачной, ввиду чего фактурный форвард сумел лишь кое-как подставить пятку. Так или иначе, тревожный звоночек прозвенел, а позиции подопечных Эдина Терзича уже не выглядели такими незыблемыми.

И после перерыва ПСВ не сбавил обороты. Коллектив Петера Боша перехватил инициативу и с удвоенной силой рванул вперёд. И вполне мог отыграться. Из убойной позиции атаковал Джордан Тезе, в самую девятку чуть было не «положил» Бакайоко, а вышедший на замену Ирвин Лосано опасно покатил в ближний после смещения с фланга. Но «Боруссия» продолжала держаться, а за 13 минут до окончания основного времени чуть было не убила интригу. Фюллькруг замкнул передачу Марко Ройса, но после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда.

Однако многолетний лидер «Боруссии» на этом не успокоился и уже в самой концовке всё же поставил жирную точку в противостоянии. И тем самым ответил де Йонгу, за несколько секунд до этого упустившему 100% момент. Марко Ройс вырвался один на один с Бенитесом и легко расправился с вратарём. И хотя должен был ассистировать ему тот же Фюллькруг, о факту это сделал Исак Бабади. Футболист ПСВ упал на ровном месте и буквально расстелил ковровую дорожку в штрафную перед хавбеком «шмелей». Дортмундцы победили 3:1 по сумме двух встреч и впервые с 2021-го завоевали путёвку в четвертьфинал.