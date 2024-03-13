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Тренер «Порту» заявил, что Артета оскорблял его семью во время матча Лиги чемпионов

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что возглавляющий «Арсенал» Микель Артета оскорблял его семью во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Тренер «Порту» заявил, что Артета оскорблял его семью во время матча Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Во время игры он повернулся к нашей скамейке и произнёс оскорбления на испанском. То же самое было с Гвардиолой. Тоже оскорбил мою семью», — приводит слова Консейсау Metro.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в основное время. Португальский клуб выиграл первый матч, поэтому команды играли в дополнительное время, в которое не было забито мячей.

В серии пенальти канониры оказались сильнее «Порту» — 4:2.

Ранее Артета опроверг информацию о своём уходе из «Арсенала» в конце сезона.

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