Тренер «Порту» заявил, что Артета оскорблял его семью во время матча Лиги чемпионов
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«Во время игры он повернулся к нашей скамейке и произнёс оскорбления на испанском. То же самое было с Гвардиолой. Тоже оскорбил мою семью», — приводит слова Консейсау Metro.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в основное время. Португальский клуб выиграл первый матч, поэтому команды играли в дополнительное время, в которое не было забито мячей.
В серии пенальти канониры оказались сильнее «Порту» — 4:2.
Ранее Артета опроверг информацию о своём уходе из «Арсенала» в конце сезона.