Тренер «Порту» заявил, что Артета оскорблял его семью во время матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что возглавляющий «Арсенал» Микель Артета оскорблял его семью во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во время игры он повернулся к нашей скамейке и произнёс оскорбления на испанском. То же самое было с Гвардиолой. Тоже оскорбил мою семью», — приводит слова Консейсау Metro.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в основное время. Португальский клуб выиграл первый матч, поэтому команды играли в дополнительное время, в которое не было забито мячей.

В серии пенальти канониры оказались сильнее «Порту» — 4:2.

Ранее Артета опроверг информацию о своём уходе из «Арсенала» в конце сезона.