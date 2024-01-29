Артета опроверг информацию о своём уходе из «Арсенала» в конце сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета опроверг информацию об уходе из клуба в конце сезона.

«Это абсолютная ложь, я не собираюсь покидать команду. Я понятия не имею, откуда пошла эта информация, но это наглая ложь. Меня очень расстраивают подобные слухи», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Как сообщали СМИ, Артета является главным кандидатом на должность в «Барселоне» и по этой причине покинет «Арсенал» летом 2024 года.

Лондонский клуб по итогам 21 тура с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике отказался обсуждать возможное возвращение в «Барселону».