Артета опроверг информацию о своём уходе из «Арсенала» в конце сезона
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
«Это абсолютная ложь, я не собираюсь покидать команду. Я понятия не имею, откуда пошла эта информация, но это наглая ложь. Меня очень расстраивают подобные слухи», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Как сообщали СМИ, Артета является главным кандидатом на должность в «Барселоне» и по этой причине покинет «Арсенал» летом 2024 года.
Лондонский клуб по итогам 21 тура с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что Луис Энрике отказался обсуждать возможное возвращение в «Барселону».