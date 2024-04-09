Mundo Deportivo: Неймар рассматривает вариант с покупкой футбольного клуба «Сантос»

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар может приобрести футбольный клуб «Сантос».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Мауро Бетинга, Неймар хочет помочь своему бывшему клубу, у которого есть задолженность в размере €130 млн.

По информации источника, футболист обдумывает возможность приобретения акций клуба совместно со своим отцом.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Ранее Неймар сообщил игрокам «Сантоса», что вернётся в клуб в следующем году.