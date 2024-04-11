Клопп: на данный момент не планирую продолжать карьеру тренера

Юрген Клопп допустил, что «Ливерпуль» может стать его последним местом работы в карьере тренера.

«На данный момент я не планирую продолжать карьеру тренера. Можете спросить меня через год», — приводит слова Клоппа Sports Brief.

В январе стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил тренеру «Спортинга» Амориму контракт на три года.