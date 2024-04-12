ПАОК с Оздоевым уступил «Брюгге» в первом четвертьфинальном матче ЛК
Встреча в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Уго Ветлесен.
Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев провёл на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.
Ответная игра запланирована на 18 апреля.
В другом матче «Астон Вилла» на своём поле обыграла «Лилль» — 2:1.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.