ПАОК с Оздоевым уступил «Брюгге» в первом четвертьфинальном матче ЛК

«Брюгге» одержал победу над ПАОК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Встреча в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Уго Ветлесен.

Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев провёл на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями.

Ответная игра запланирована на 18 апреля.

В другом матче «Астон Вилла» на своём поле обыграла «Лилль» — 2:1.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.