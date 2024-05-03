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«Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Лиги конференций

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«Астон Вилла» проиграла «Олимпиакосу» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

Встреча в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» завершилась со счётом 4:2.

В составе английского клуба мячи забили Олли Уоткинс, Мусса Диаби. У греческого коллектива отличился Айюб Эль-Кааби, который оформил хет-трик, также гол на счету Сантьяго Эссе. 

Ответная игра между командами состоится 9 мая.

В параллельном матче «Фиорентина» обыграла «Брюгге» (3:2).

Ранее «Байер» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

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