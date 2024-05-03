«Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Лиги конференций
Встреча в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» завершилась со счётом 4:2.
В составе английского клуба мячи забили Олли Уоткинс, Мусса Диаби. У греческого коллектива отличился Айюб Эль-Кааби, который оформил хет-трик, также гол на счету Сантьяго Эссе.
Ответная игра между командами состоится 9 мая.
В параллельном матче «Фиорентина» обыграла «Брюгге» (3:2).
Ранее «Байер» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.