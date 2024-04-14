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«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии

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«Байер» победил «Вердер» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 5:0.

В составе победителей голы забили Виктор Бонифасе (25-я минута), Гранит Джака (60-я) и Флориан Вирц, оформивший хет-трик (68-я, 83-я и 90-я).

«Байер» набрал 79 очков и досрочно стал чемпионом Германии. У ближайшего преследователя — «Баварии» — 63 очка. Команда потеряла шансы догнать «Байер» в турнирной таблице.

«Байер» ранее никогда не выигрывал чемпионат Германии.

Ранее Томас Тухель признал, что «Бавария» не сможет стать чемпионом Германии.

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