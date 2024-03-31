Тухель — о борьбе за титул в Бундеслиге: мои поздравления «Байеру»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что команда не сможет стать чемпионом Германии в этом сезоне после матча 27-го тура с «Боруссией».

«Мои поздравления «Байеру».

Эта игра в целом была не самого высокого уровня, она была посредственной. К сожалению, нам недоставало скорости и страсти. Мы играли без должного напора, без должной интенсивности. В наших глазах не было нужной искры», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Боруссии».

У «Баварии» 60 очков и вторая позиция. На первом месте с 73 очками находится «Байер».

Ранее Тухель признался, что его штаб будет продолжать делать всё возможное для «Баварии».