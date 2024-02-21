Тухель признался, что его штаб будет продолжать делать всё возможное для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новость о том, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мы договорились, что прекратим сотрудничество после этого сезона. До тех пор я и мой штаб, конечно, будем продолжать делать всё возможное, чтобы обеспечить максимальный успех», — цитирует Тухеля сайт «Баварии».

Контракт немца был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения.

В текущем сезоне «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. У идущего на первом месте «Байера» 58 очков.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии».