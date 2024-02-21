Источник: Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может возглавить мюнхенскую «Баварию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга в соцсетях, испанец является приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю, отставка которого состоится по окончании нынешнего сезона.

Контракт немца был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения.

В настоящее время мюнхенцы идут на втором месте в Бундеслиге и отстают от «Байера» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «Барселону».