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Источник: Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»

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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может возглавить мюнхенскую «Баварию».
Источник: Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»
  • Gettyimages.ru

По информации журналиста Флориана Плеттенберга в соцсетях, испанец является приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю, отставка которого состоится по окончании нынешнего сезона.

Контракт немца был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения.

В настоящее время мюнхенцы идут на втором месте в Бундеслиге и отстают от «Байера» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «Барселону».

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