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Mundo Deportivo: Алонсо может возглавить «Барселону»

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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо может стать главным тренером «Барселоны».
Mundo Deportivo: Алонсо может возглавить «Барселону»
  • AP
  • © Martin Meissner

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб внимательно следит за работой Алонсо в «Байере». Его рассматривают в качестве замены Хави на посту главного тренера команды. 

Под руководством Алонсо «Байер» в нынешнем сезоне после 21 сыгранного матча лидирует в Бундеслиге, набрав 55 очков.

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Германии Флик готов возглавить «Барселону».

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