Драмы в Стамбуле и Флоренции, спасения в Марселе и Вильнёв-д'Аск: чем запомнились четвертьфиналы футбольных еврокубков

«Аталанта» уступила дома «Ливерпулю», но вышла в полуфинал Лиги Европы. Её следующим соперником станет «Марсель», сначала отыгравшийся в противостоянии с «Бенфикой» в концовке, а затем взявший верх в серии пенальти. При этом в составе португальцев первый удар с точки не реализовал Анхель Ди Мария. В свою очередь, голы Джанлуки Манчини и Пауло Дибалы помогли «Роме» вновь одолеть «Милан», хотя на 31-й минуте хозяева остались вдесятером. А «Байер» на выезде чудом спасся в игре с «Вест Хэмом» и побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству беспроигрышных матчей.

Гол Салаха с пенальти и выход Миранчука

В преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с «Аталантой» «Ливерпуль» находился в крайне непростом положении. В первом он сенсационно пропустил три безответных мяча в домашних стенах и оказался на грани вылета. Поклонникам мерсисайдцев оставалось лишь вспоминать невероятный камбэк в полуфинале ЛЧ в 2019-м. Тогда команда уступила на выезде «Барселоне» с аналогичным счётом, но спустя неделю на «Энфилде» четырежды огорчила каталонцев и в итоге завоевала трофей.

Однако Юрген Клопп призвал не проводить исторические параллели, посетовав, что во встрече с бергамосками его подопечные смотрелись не лучшим образом и не дали поводов для оптимизма. Несмотря на это, немец едва ли не впервые в текущем сезоне ЛЕ выпустил на поле всех сильнейших, в том числе Мохаммеда Салаха и восстановившихся после травм Луиса Диаса, Алисона Бекера и Трента Александер-Арнольда. Для российских же болельщиков главным событием стало попадание в основу хозяев Алексея Миранчука.

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Старт матча заставил поверить в успех даже самых пессимистично настроенных поклонников гостей, ведь уже в дебюте они заработали пенальти. Александер-Арнольд выполнял навес справа, а Маттео Руджери прервал его рукой. Салах просто не имел права не воспользоваться таким шансом. На эмоциях от случившегося английский коллектив провёл ещё несколько запоминающихся атак, но больше забить не сумел.

Постепенно хозяева перевели игру в комфортное для себя русло. Они отошли в оборону, перекрыв все свободные зоны. Пройти тройку центральных защитников и проникнуть в штрафную было почти нереально. А при случае подопечные Джан Пьеро Гасперини сами организовывали опасные контрвыпады. Незадолго до перерыва Тён Копмейнерс даже восстановил равновесие, но из офсайда. Мерсисайдцы ответили опаснейшим выходом Салаха, когда он перебрасывал Хуана Муссо, но не попал в створ.

Что касается Миранчука, первый тайм получился для него неоднозначным. С одной стороны, он нанёс неточный удар из пределов штрафной, воспользовавшись заминкой Ибраима Конате, и едва не выскочил один на один с Алисоном после стенки с Джанлукой Скамаккой. С другой, допустил несколько обрезов и потерь.

Второй тайм на удивление превратился в формальность. Если до перерыва «Ливерпуль» создавал хоть что-то, то после лишь ограничивался давлением. Скорее «Аталанта» могла сравнять счёт. Например, Копмейнерс с линии штрафной пробил прямо в руки Алисону. Миранчук был не так заметен, но Гасперини убрал его лишь в концовке. При этом россиянин стал лучшим в команде по проценту успешных передач (84,2%), если не брать в расчёт футболистов, вышедших на замену, и количеству заработанных на себе фолов (3). В том числе благодаря стараниям уроженца Славянска-на-Кубани чёрно-синие пробились в полуфинал, где сойдутся с «Марселем».

В свою очередь, французский коллектив с большим трудом выбил «Бенфику». Вплоть до 79-й минуты дальше проходили именно лиссабонцы, пока не отличился Фарис Мумбанья. В итоге всё решилось в серии пенальти, где хозяева при поддержке болельщиков реализовали все попытки. Соперники, напротив, допустили две осечки. А неудачно начал «лотерею» сам Анхель Ди Мария.

Удаление Челика и травма Лукаку

Противостояние «Ромы» и «Милана» казалось одним из самых интригующих в четвертьфинале ЛЕ. Даже домашнее поражение россонери с минимальной разницей в счёте сохраняло интригу. Верилось, что на выезде они дадут бой. Однако в Риме всё стало ясно уже к середине первого тайма. Гости хотя и пошли вперёд со стартовым свистком, умудрились пропустить дважды. Сначала Джанлука Манчини добил мяч в сетку и отличился в третьем матче подряд во всех турнирах, а затем Пауло Дибала отметился красивым дальним ударом. Но надежду соперникам подарили удаление Зеки Челика по истечении получаса за грубый подкат в ноги Рафаэлу Леау и травма Ромелу Лукаку.

Вопреки ожиданиям, красно-чёрные, даже проведя час в большинстве и по ходу встречи бросив в бой ещё трёх нападающих, не преуспели. Единственное — в концовке Маттео Габбиа сократил отставание после подачи углового. Это не помешало «волчице» пробиться в полуфинал еврокубка в четвёртом сезоне подряд и в третий — в ЛЕ.

В ЛК Италия по-прежнему представлена «Фиорентиной», которая с огромным трудом выбила «Викторию Пльзень». Основное время обеих встреч завершилось без голов. И лишь в дополнительное фаворит всё же добился своего благодаря точным выстрелам Николаса Гонсалеса и Кристиано Бираги.

Спасения Коваржа и замены Алонсо

А вот «Байер» неожиданно столкнулся с трудностями в выездном противостоянии с «Вест Хэмом». Не иначе команда не пришла в себя после завоевания первого в истории чемпионства. Плюс Хаби Алонсо привычно провёл серьёзную ротацию.

Первый тайм леверкузенцы откровенно провалили. Они нанесли всего один удар по чужим воротам, да и тот на 11-й минуте. Зато соперники в ответной атаке вышли вперёд. Джаррод Боуэн выполнил подачу с фланга, а Майкл Антонио замкнул её. Матей Коварж опрометчиво сыграл на выходе, не успев помешать форварду. Но затем он исправился, совершив несколько ярких сейвов. Также запомнилась массовая потасовка, которая началась со стычки тренеров, а завершилась конфликтом футболистов. По её итогам арбитру пришлось удалить одного из помощников Дэвида Мойеса.

Во второй половине на поле появились некоторые лидеры гостей, и им удалось успокоить ситуацию. А незадолго до финального свистка Жереми Фримпонг и вовсе восстановил статус-кво. Это помогло не только избежать лишней нервотрёпки, но и продлить впечатляющую беспроигрышную серию. С начала сезона «Байер» никому не уступает уже в 44 матчах подряд во всех соревнованиях. Более того, подобное прежде не удавалось никому из представителей топ-5 европейских первенств. «Аптекари» побили достижение «Ювентуса».

«Спектакль» от Мартинеса и вылет Оздоева

В ЛК самым ярким стало ответное противостояние «Лилля» и «Астон Виллы». Бирмингемцы под руководством бывшего наставника «Спартака» Унаи Эмери дома одержали победу со счётом 2:1, но на «Пьер-Моруа» пропустили два безответных мяча. Однако в концовке их спасла грубая ошибка вратаря Люки Шевалье, столкнувшегося с собственным защитником и выронившего мяч из рук. Этим моментально воспользовался Мэтти Кэш.

В серии пенальти главным героем стал Эмилиано Мартинес. Ещё в эпизоде с первым ударом он что-то сказал Юри Тилемансу, отразил его выстрел и жестом попросил болельщиков помолчать, приложив палец к губам. После этого судья показал действующему чемпиону мира вторую жёлтую карточку. Однако он не был удалён, поскольку горчичники, заработанные перед «лотереей», сгорают. Позже аргентинец парировал удар Бенжамена Андре и обеспечил своей команде участие в полуфинале.

До одиннадцатиметровых дошло дело и во встрече «Фенербахче» с «Олимпиакосом». В Стамбуле футболисты из десяти попыток реализовали только половину, но пирейцы оказались сильнее и впервые в истории клуба пробились в полуфинал еврокубка. Причём пятым ударом счёт мог сравнять опытнейший Леонардо Бонуччи, но он не сумел перехитрить вратаря.

А вот единственный россиянин на этой стадии турнира Магомед Оздоев завершил выступление. ПАОК и во втором матче с «Брюгге» потерпел поражение — 0:2. Дубль ещё в первой половине оформил Ферран Жутгла. Российский хавбек вышел на замену по истечении часа игры, но ничем не отметился.