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«Байер» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом» и пробился в полуфинал Лиги Европы

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Лондонский «Вест Хэм» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в ответном матче Лиги Европы УЕФА.

Первая игра в Леверкузене завершилась победой немецкого коллектива со счётом 2:0. 

Сегодняшний матч завершился со счётом 1:1 и по сумме двухматчевого противостояния английский коллектив покидает розыгрыш еврокубкового турнира. 

Единственный гол в составе лондонской команды забил Майкл Антонио на 13-й минуте матча. У «Байера» отличился Жереми Фримпонг (89-я минута). 

Ранее сообщалось, что «Аталанта» Миранчука проиграла «Ливерпулю», но вышла в полуфинал Лиги Европы.

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