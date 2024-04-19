«Байер» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом» и пробился в полуфинал Лиги Европы

Лондонский «Вест Хэм» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в ответном матче Лиги Европы УЕФА.

Первая игра в Леверкузене завершилась победой немецкого коллектива со счётом 2:0.

Сегодняшний матч завершился со счётом 1:1 и по сумме двухматчевого противостояния английский коллектив покидает розыгрыш еврокубкового турнира.

Единственный гол в составе лондонской команды забил Майкл Антонио на 13-й минуте матча. У «Байера» отличился Жереми Фримпонг (89-я минута).

Ранее сообщалось, что «Аталанта» Миранчука проиграла «Ливерпулю», но вышла в полуфинал Лиги Европы.