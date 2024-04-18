«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Ливерпулю» дома, но вышла в полуфинал Лиги Европы

Итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, пробилась в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

В первом матче, который состоялся на стадионе «Энфилд», итальянцы взяли верх со счётом 3:0.

В сегодняшнем матче счёт открыл Мохаммед Салах, который реализовал пенальти на седьмой минуте встречи. Этот гол так и остался единственным в матче.

Российский хавбек Алексей Миранчук провёл на поле 79 минут, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что вратарь «Астон Виллы» не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче с «Лиллем».