Голы Манчини и Дибалы помогли «Роме» победить «Милан» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы
Первый матч между командами на стадионе «Сан-Сиро» также завершился победой римлян со счётом 1:0.
В сегодняшнем матче столичная команда одержала победу со счётом 2:0. Сначала на 12-й минуте счёт открыл Джанлука Манчини, а ровно через десять минут Пауло Дибала удвоил преимущество хозяев.
На 31-й минуте защитник римской команды Зеки Челик получил красную карточку, однако в полной мере воспользоваться этим футболисты «Милана» не сумели: гости смогли забить лишь один мяч, и его автором стал Маттео Габбия на 85-й минуте.
Ранее сообщалось, что вратарь «Астон Виллы» не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче с «Лиллем».