Голы Манчини и Дибалы помогли «Роме» победить «Милан» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы

«Рома» в домашнем матче победила «Милан» в итальянском противостоянии и вышла в полуфинал Лиги Европы УЕФА.

Первый матч между командами на стадионе «Сан-Сиро» также завершился победой римлян со счётом 1:0.

В сегодняшнем матче столичная команда одержала победу со счётом 2:0. Сначала на 12-й минуте счёт открыл Джанлука Манчини, а ровно через десять минут Пауло Дибала удвоил преимущество хозяев.

На 31-й минуте защитник римской команды Зеки Челик получил красную карточку, однако в полной мере воспользоваться этим футболисты «Милана» не сумели: гости смогли забить лишь один мяч, и его автором стал Маттео Габбия на 85-й минуте.

Ранее сообщалось, что вратарь «Астон Виллы» не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче с «Лиллем».