Из последних сил: «Реал» одолел «Манчестер Сити» в серии пенальти, а «Бавария» дожала «Арсенал» в Лиге чемпионов

«Реал» взял реванш у «Манчестер Сити» за поражение в прошлом сезоне и пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти открыли счёт на 12-й минуте благодаря точному удару Родриго, но затем действовали чересчур пассивно и позволили Кевину Де Брёйне восстановить паритет в середине второго тайма. В дополнительное время соперники не выявили сильнейшего, а в серии пенальти победу мадридцам принёс Андрей Лунин, отразивший два удара. В параллельной встрече «Бавария» сломила сопротивление «Арсенала», а автором единственного гола стал Йозуа Киммих.

Битва титанов

В преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» было трудно отделаться от ощущения дежавю. Почти год назад соперники также разошлись миром на «Сантьяго Бернабеу», но на «Этихаде» англичане устроили гостям настоящую порку. Уже в первом тайме подопечные Пепа Гвардиолы решили практически все вопросы, отгрузив два безответных мяча в ворота Тибо Куртуа, а во втором ещё дважды огорчили бельгийца. И если судить по котировкам букмекеров, многие ожидали повторения истории, пусть сами футболисты и предпочитали не проводить параллели с прошлым сезоном. Уверенность в силе оппонентов выражал хавбек «горожан» Бернарду Силва, а Джуд Беллингем полагал, что его партнёры уже успели абстрагироваться от того фиаско.

Не ставить крест на перспективах «Реала» давал повод и один статистический факт: с момента образования Лиги чемпионов мадридцы пять раз пересекались в плей-офф с действующим триумфатором турнира и не просто брали верх над ним, но впоследствии и завоёвывали трофей. Так, в 1998 году они сломили сопротивление дортмундской «Боруссии», два года спустя — «Манчестер Юнайтед», в 2002-м и 2014-м — «Баварии», а два года назад разобрались с «Челси».

Тем не менее, Гвардиола явно не собирался позволить «сливочным» продлить эту тенденцию и выпустил в старте всех сильнейших. С первых минут вышел и просидевший предыдущую встречу на скамейке Кевин Де Брёйне, и восстановившиеся от травм Эдерсон с Кайлом Уокером, которые составили компанию Эрлингу Холанду, Филу Фодену и другим. Однако этот «звёздный десант» не нанёс ни одного удара по воротам Андрея Лунина за первые десять минут, а уже на 12-й пропустил разящий выпад. «Реал» разыграл всё как по нотам: Дани Карвахаль, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде осуществили молниеносный переход из обороны в атаку. А открывшийся на грани офсайда Винисиус ворвался в штрафную и великолепной по точности передачей нашёл Родриго, который со второй попытки переправил мяч в сетку.

И лишь после этого «Сити» начал наращивать давление. За оставшееся до перерыва время «горожане» 11 раз пробили по воротам и несколько раз находились в считанных сантиметрах от гола. Особенно близок был Холанд, раз за разом разбиравшийся в борьбе на втором этаже с не самыми габаритными Антонио Рюдигером и Начо Фернандесом. Но из трёх его ударов головой один прошёл мимо створа, второй на себя приняла перекладина, а третий — вратарь. Чаще Лунина нагружал лишь Де Брёйне, дважды попавший в створ.

Во втором тайме положение дел на поле не изменилось. «Манчестер Сити» продолжал доминировать и осаждать штрафную «Реала». И всё чаще стал прибегать к услугам дальних выстрелов, ставших икс-фактором на прошлой неделе. Но в этот раз добиться успеха они не помогали. Мадридцы же, хоть и находились под жесточайшим прессингом, действовали довольно спокойно и не забывали о контрвыпадах, прерывать которые зачастую приходилось с нарушением правил. В попытке сорвать их по жёлтой карточке заработали Джек Грилиш и Йошко Гвардиол — автор одного из сумасшедших дальних ударов в первом матче.

Но «Сити» не сбавлял обороты и всё же был вознаграждён за старания. Правда, не обошлось без курьёза. Прострел Жереми Доку с фланга не предвещал никаких неприятностей, но пытавшийся выполнить вынос Рюдигер споткнулся на ровном месте и буквально подарил мяч Де Брёйне. Бельгиец этим воспользовался с вколотил его в сетку. А счёт по сумме двух встреч вновь стал равным.

И хотя во втором тайме «Сити» наголову превзошёл «Реал» по показателю ожидаемых голов xG (1,19 — 0,02), завершить всё в основное время не сумел. В концовке основного времени гости уже не помышляли об ответных действиях, но и сдаваться не собирались. И всё же дотерпели до свистка, за что во многом должны поблагодарить Лунина. В общей сложности в его активе набралось аж восемь сейвов, а последний из них он совершил на второй компенсированной минуте, не дав отличиться Родри.

Как и два года назад, для выявления сильнейшего «Сити» и «Реалу» предстояло провести дополнительные 30 минут. И несмотря на колоссальный опыт и чемпионский характер, шансы мадридцев казались мизерными. Необходимость неустанно пахать в обороне отняла у них много сил, подтверждением чему стала замена Винисиуса. Измождённый бразилец в какой-то момент присел на газон и попросил убрать его с поля, а покинул его с огромным трудом. А чуть позднее отправиться отдыхать был вынужден и Карвахаль, компенсировать отсутствие которого пришлось лишь недавно восстановившемуся Эдеру Милитао.

Но даже в таком состоянии «бланкос» не упускали возможности побольнее ужалить соперника. И в компенсированное время первого экстра-тайма чуть было не заставили замолчать трибуны «Этихада». Феноменальный разрезающий пас Браима Диаса нашёл Рюдигера во вратарской, но немец не сумел реабилитироваться за свою осечку. Мяч после его удара прошёл мимо.

Команды из последних сил продолжали обмениваться выпадами вплоть до самого конца, поддерживая в состоянии напряжения как друг друга, так и собравшихся на трибунах болельщиков. Но имя полуфиналиста Лиги чемпионов так и не выявили. И были вынуждены задержаться на серию пенальти. Там своё слово сказал выдавший фантастическое выступление Лунин. Сначала он не повёлся на хитрость Бернарду Силвы и играючи парировал его удар по центру, а потом не позволил забить Матео Ковачичу. Эдерсон старался изо всех сил и не только переиграл Луку Модрича, но и сам неотразимо выстрелил с точки. Но всё же не спас «Манчестер Сити». А путёвку в полуфинал «Реалу» принёс Рюдигер — 4:3.

Класс «Баварии»

В статусе андердогов к ответному матчу подходила и «Бавария». И дело не только в провальном выступлении в национальном чемпионате, где она впервые за 12 лет не смогла финишировать первой, но также в травмах двух ключевых исполнителей. С разницей в несколько дней Томас Тухель потерял Сержа Гнабри и Кингсли Комана и практически лишился вариативности на краях атаки. В отсутствие немца и француза наставнику оставалось рассчитывать лишь на Лероя Сане, Брайана Сарагосу и Матиса Теля, до настоящего момента отыгравшего в плей-офф Лиги чемпионов всего 40 минут.

Видимо, последние два варианта Тухеля не устроили, поэтому тот предпочёл выпустить на поле двух левых фланговых защитников — Нуссайра Мазрауи и Рафаэла Геррейру. Именно этот дуэт организовал один из самых опасных эпизодов в первом тайме. Португалец отдал в штрафную на тунисца, но тот не сумел завершить атаку. «Арсенал» ответил на это дальним выстрелом Мартина Эдегора и ударом Габриэла Мартинелли из пределов штрафной после прострела норвежца. Но Мануэль Нойер был начеку и совершил два важнейших сейва. А спустя несколько минут не дал отличиться и Каю Хаверцу.

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Так или иначе, первый тайм получился далеко не таким ярким, как того многие ожидали. Несмотря на ничейный счёт по сумме двух встреч, оппоненты не торопились раскрываться и на двоих наработали лишь на 0,61 xG. В связи с этим от второй половины можно было ждать гораздо большего, и эти прогнозы стали сбываться с первых же минут. Сразу после перерыва Леон Горецка имел великолепный шанс забить, но проверил на прочность штангу, а Геррейру не преуспел на добивании. Но если забить самому у португальца не вышло, то выступить в роли ассистента удалось уже на 63-й минуте. Подача Рафаэла в штрафную нашла своего адресата в лице Йозуа Киммиха, всё-таки оставившего не у дел Давида Райю.

«Арсеналу» было необходимо всеми силами идти вперёд, но у подопечных Микеля Артеты не получалось практически ничего. Вплоть до 80-й минуты в их активе значился лишь один удар, оценённый в мизерные 0,04 xG, а сдвинуться с этой точки удалось лишь благодаря вышедшему на замену Габриэлу Жезусу. Но бразилец вновь напомнил о своих проблемах с реализацией и не попал в створ из убойной позиции.

В концовке «канониры» всё же упёрлись и сумели создать подобие навала, но застать врасплох Нойера не сумели ни Эдегор с Букайо Сакой, ни даже пришедший на розыгрыш последнего углового Райя. «Бавария» удержала преимущество и вновь оказалась сильнее «Арсенала» в Лиге чемпионов, завоевав путёвку в полуфинал турнира впервые с 2020 года.