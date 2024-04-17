Неудавшаяся коррида: ПСЖ разгромил «Барселону» в четвертьфинале Лиге чемпионов, «Боруссия» выбила «Атлетико»

«Барселона» в пятый раз подряд не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Сине-гранатовые хоть и открыли счёт в ответной встрече с ПСЖ, однако затем пропустили четырежды. Два решающих гола в составе гостей записал себе в актив Киллиан Мбаппе. При этом каталонцы на 29-й минуте остались вдесятером после удаления Араухо, а на 58-й лишились и тренера — Хави. В свою очередь, «Боруссия» взяла реванш у «Атлетико» за поражение недельной давности. Дортмундцы дважды проявили характер, уступая по сумме матчей — в концовке первого и середине второго тайма отметились дуплетами с разницей в пять и три минуты. А главным героем в их составе стал Марсель Забитцер, дважды ассистировавший партнёрам и забивший победный мяч.

Дубль Мбаппе и удаления Араухо и Хави

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Барселоной» подарил болельщикам сенсацию. Каталонцы, не обладающие мощным составом по сравнению с другими грандами Старого Света, неожиданно одержали победу на выезде и приблизились к тому, чтобы впервые за пять лет пробиться в четвёрку сильнейших команд главного еврокубка.

Парижанам же предстояло совершить камбэк. При этом главный тренер коллектива Луис Энрике напомнил, что тот ни разу в истории не отыгрывался после поражения в стартовой встрече плей-офф. Вместе с тем он пообещал сделать всё возможное, чтобы исправить данное недоразумение. И многое зависело от Килиана Мбаппе, который неделю назад просто растворился на поле. Чемпиону мира требовалось доказать: мыслями он до сих пор находится с нынешними партнёрами, а не в «Реале». Придать ему уверенности должны были воспоминания о последнем поединке между сторонами на «Камп Ноу». В 2021-м в рамках 1/8 финала ЛЧ гости разгромили оппонента, а Мбаппе оформил хет-трик.

Хозяева вдобавок лишились из-за дисквалификаций забившего победный мяч во Франции Андреаса Кристенсена и ключевого опорника Серхи Роберто. А Гави и Алекс Бальде по-прежнему травмированы.

Однако начало получилось для гостей просто ужасным. Они сходу завладели мячом и повели осаду чужих ворот, но впереди мало что получалось. Каталонцы оборонялись спокойно и уверенно, не позволяя форвардам соперника проникать в собственную штрафную.

А первый же контрвыпад хозяев завершился голом. Ламин Ямал получил пас на правом краю, легко убежал от Нуну Мендеша, ворвался в штрафную и от лицевой выполнил прострел во вратарскую на Рафинью. Бразилец, опередив Ашрафа Хакими, поразил пустой створ и огорчил ПСЖ в третий раз за неделю.

Парижане долго не могло прийти в себя и даже едва не пропустили второй, когда Роберт Левандовски метров с 15-ти выстрелил выше. Лишь после этого напомнил о себе Мбаппе, чей удар низом с трудом парировал Марк-Андре тер Штеген. Но по истечении получаса сильно подвёл партнёров Рональд Араухо. Он проиграл позицию Брэдли Баркола и вынужден был сбивать его на подходе к штрафной. Судья показал уругвайцу красную карточку.

Уже спустя десять минут подопечные Энрике воспользовались большинством. Опять великолепно проявил себя юный Баркола, слева вырезавший отличный прострел на дальний угол вратарской. А там Усман Дембеле под свист местных болельщиков точно пробил в створ ворот бывшей команды.

К сожалению, второй тайм во многом превратился в формальность. Хозяева сходу вынуждены были отойти назад, а соперники дополнительно взвинтили обороты. Не успели футболисты вернуться на поле, как тер Штеген едва не пропустил после неожиданного дальнего выстрела Хакими. Затем Фабиан Руис немного не попал в створ из угла вратарской.

Однако с третьей попытки парижане добились своего, воспользовавшись стандартом. Они разыграли угловой низом, и Витинья после паса Хакими аккуратно низом из полукружия штрафной отправил мяч в дальний. Тут же хозяева создали собственный редкий момент, однако Илкай Гюндоган из убойной позиции пробил чуть неточно.

Это неожиданно вызвало взрыв негодования у Хави, вступившего в перепалку с судьями и получившего прямую красную. Забегая вперёд, чуть позже его помощник Хосе Де Ла Фуэнте тоже был удалён.

А арбитр словно в назидание ещё и назначил пенальти в ворота «Барсы». Впрочем, на это у него имелись все основания. Причём злым гением бывшей команды опять стал Дембеле, который грамотно прикрыл мяч от Жоау Канселу и получил удар по ноге. Мбаппе же с «точки» промахнуться права не имел. И именно он фактически снял все вопросы в концовке, когда каталонцы изо всех сил пытались спастись.

Таким образом, ПСЖ, проведя больше часа в большинстве, совершил камбэк и в третий раз в истории выбил сине-гранатовых из главного еврокубка. Чаще это не удавалось никому.

Три очка Забитцера и автогол Хуммельса

Другой испанский гранд «Атлетико» вовсе имел возможность выйти в полуфинал ЛЧ впервые с 2017-го. И в первом матче с «Боруссией» он, как и «Барса», взял верх с минимальной разницей в счёте — 2:1. Вот только ответный предстояло провести в Дортмунде. Визит на «Сигнал Идуну Парк», наверняка, вызвал у Диего Симеоне и его футболистов негативные воспоминания, ведь в 2018-м в рамках группового этапа они пропустили здесь четыре безответных мяча.

Правда, по шансам жёлто-чёрных на успех удар нанесла травма голеностопа Себастьяна Аллера. Из-за неё форвард рискует пропустить остаток сезона. С одной стороны, в нынешнем сезоне он не блещет былой результативностью. С другой, именно ивуариец сократил отставание в Мадриде, выйдя на замену.

Команды начали без раскачки. Уже на третьей минуте Марсель Забитцер, воспользовавшись прострелом партнёра, бил почти из пределов вратарской, но ситуацию в отчаяном подкате спас защитник. «Атлетико» ответил ещё более опасным моментом. Альваро Мората практически из центра поля убежал на рандеву с Грегором Кобелем, пытался перебросить его, но не попал в створ.

Затем игра немного успокоилась. Мадридцы пытались включать высокий прессинг и не позволять визави организовывать быстрые атаки. Но постепенно хозяева всё равно наладили контроль над мячом и незадолго до перерыва выстрелили дуплетом, шокировав Симеоне.

Сначала потрясающий заброс в штрафную на Юлиана Брандта внешней стороной стопы вырезал Матс Хуммельс. Хавбек обработал снаряд, ушёл от Акселя Витселя и из-под бельгийца пробил с довольно острого угла. Казалось, Ян Облак должен был выручить, но мяч от его рук залетел в сетку. А спустя пять минут похожим голом отметился Ян Матсен. Забитцер выполнил на подключившегося защитника скидку пяткой, тот ворвался в штрафную и выстрелил низом в дальний под опорную вратарю.

Раздасадованный Симеоне в перерыве пошёл ва-банк: произвёл тройную замену и бросил в бой Пабло Барриоса, Родриго Рикельме и Анхеля Корреа. Шаг специалиста сработал мгновенно. Впрочем, не обошлось без помощи от визави. После подачи корнера Марио Эрмосо выполнил скидку во вратарскую, а Хуммельс в попытке перехватить её перправил снаряд в сетку собственых ворот.

Почувствовав уверенность в себе, уже гости понеслись вперёд. И ещё один чудо-шанс упустил свежий Корреа. Как и Мората в дебюте, он убежал на рандеву с Кобелем, однако не сумел его перехитрить. Именно эти сейвы швейцарца помогли его коллективу добиться успеха.

Однако по истечении часа навал мадридцев всё же принёс плоды. И исправился как раз Корреа. В данном эпизоде Кобель сначала чудом отразил выстрел Рикельме, а первое добивание от Анхеля заблокировал защитник. Но со второй попытки нападающий всё же добился своего.

Фаворит вышел вперёд по сумме двух встреч и, казалось, спокойно удержит нужный результат. Но вместо этого дортмундцы необъяснимым образом за четыре минуты перевернули ход противостояния. А главным героем стал Забитцер. Сперва он выполнил отменную подачу на Фюллькруга, который не оставил шансов Облаку, а затем ворвался в штрафную и аккуратно покатил снаряд в дальний.

У «Атлетико» оставалось достаточно времени на спасение, но деморализованная испанская дружина не сумела даже организовать финальный штурм. Скорее хозяева могли довести дело до разгрома.

Финальный свисток вызвал на трибунах форменное безумие, ведь жёлто-чёрные впервые с 2013-го пробились в полуфинал ЛЧ. Более тогда, тогда они добрались до решающего противостояния, где уступили «Баварии». Теперь же главный матч турнира также состоится на «Уэмбли», и дортмундцы вполне могут опять сойтись с мюнхенцами.