Болельщики «Барселоны» начали оскорблять Дембеле после его прибытия в Испанию
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Фанаты столпились возле отеля в Барселоне, куда прибыла парижская команда. Больше всех досталось Усману Дембеле, который вышел из автобуса в капюшоне. Толпа начала оскорблять игрока.
Негатив болельщиков связан с тем, что Дембеле с 2017 по 2023 год защищал цвета «Барселоны», но в первом четвертьфинальном матче бурно отпраздновал взятие ворот.
Встреча в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Вторая игра пройдёт в Барселоне 16 апреля.
Ранее Александр Мостовой заявил, что Хави не уйдёт из «Барселоны».