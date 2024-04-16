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Болельщики «Барселоны» начали оскорблять Дембеле после его прибытия в Испанию

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Болельщики «Барселоны» устроили «тёплый» приём для игроков «Пари Сен-Жермен» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Болельщики «Барселоны» начали оскорблять Дембеле после его прибытия в Испанию
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

Фанаты столпились возле отеля в Барселоне, куда прибыла парижская команда. Больше всех досталось Усману Дембеле, который вышел из автобуса в капюшоне. Толпа начала оскорблять игрока.

Негатив болельщиков связан с тем, что Дембеле с 2017 по 2023 год защищал цвета «Барселоны», но в первом четвертьфинальном матче бурно отпраздновал взятие ворот.

Встреча в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Вторая игра пройдёт в Барселоне 16 апреля.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Хави не уйдёт из «Барселоны».

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