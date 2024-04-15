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Мостовой считает, что Хави не уйдёт из «Барселоны»

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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой не верит в то, что Хави уйдёт с поста главного тренера «Барселоны».
Мостовой считает, что Хави не уйдёт из «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«Хави не уйдёт. Когда они проигрывали, не было результатов — да, он объявил об уходе. Но одно дело, когда ты уходишь или клуб тебя убирает. Это же не Абаскаль, которого убирают и убрать не могут», — приводит слова Мостового ODDS.

Он также поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

«У «Барсы» есть преимущество — победа в первой игре. «Барселона» тоже скучает по победам в Лиге чемпионов. Ответная встреча вызывает большой интерес, потому что ПСЖ сдаваться не будет. Вот и интересно: сможет ли ПСЖ встряхнуться после поражения на поле «Барселоны»?» — добавил Мостовой.

Напомним, что Хави объявил об уходе из каталонской команды в конце сезона. 44-летний испанец возглавил её в 2021 году.

Матч «Барселона» — ПСЖ состоится 16 апреля в 22:00 мск.

Ранее Хави в очередной раз заявил о решении покинуть каталонский клуб.

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